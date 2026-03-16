Англія

Тренер виграв шість стартових домашніх матчів і вписав своє ім’я в історію клубу.

Манчестер Юнайтед переміг Астон Віллу з рахунком 3:1 у матчі 30-го туру англійської Прем’єр-ліги. Цей результат став особливим для головного тренера команди Майкла Карріка, який встановив нове історичне досягнення клубу.

Англійський фахівець став першим наставником в історії Манчестер Юнайтед, якому вдалося виграти шість перших домашніх матчів на чолі команди на стадіоні Олд Траффорд.

Його дебютна перемога вдома відбулася ще у сезоні 2021/2022, коли Каррік тимчасово виконував обов’язки головного тренера. Тоді манкуніанці у результативному матчі обіграли Арсенал з рахунком 3:2.

Після повернення до клубу в нинішньому сезоні Манчестер Юнайтед під керівництвом Карріка продовжив успішну серію на домашньому стадіоні. Команда здобула перемоги над Манчестер Сіті 2:0, Фулгемом 3:2, Тоттенгемом 2:0, Крістал Пелас 2:1, а також Астон Віллою 3:1.

Таким чином, Каррік став автором нового клубного рекорду, здобувши шість перемог у перших шести домашніх поєдинках на чолі Манчестер Юнайтед.