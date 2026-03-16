Ліга чемпіонів

Французький форвард відновився від проблем із коліном, але може розпочати гру на лаві запасних.

Нападник Реал Мадрид Кіліан Мбаппе увійшов до заявки команди на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА проти Манчестер Сіті, який відбудеться 17 березня о 22:00 за київським часом.

За інформацією іспанських ЗМІ, француз може розпочати поєдинок на лаві запасних. Напередодні форвард тренувався разом із командою Альваро Арбелоа і не відчував дискомфорту у коліні.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе був незадоволений роботою медичного штабу мадридського клубу та навіть їздив до Франції на додаткове обстеження. Футболіста турбував дискомфорт у лівому коліні, який лікарі намагалися вилікувати протягом кількох місяців.

Французькому нападнику діагностували розтягнення зв’язок лівого коліна. При цьому гравець відмовився від можливого хірургічного втручання через ризик пропустити Чемпіонат світу з футболу 2026.

У сезоні-2025/26 Мбаппе провів 33 матчі за Реал, у яких забив 38 голів і віддав шість результативних передач.

Водночас мадридці на тривалий період втратили бразильського вінгера Родріго — у нього діагностували розрив передньої хрестоподібної зв’язки, через що футболіст також пропустить майбутній чемпіонат світу.

Нагадаємо, перший матч між Реалом і Манчестер Сіті завершився переконливою перемогою мадридців — 3:0. Усі три голи у тій зустрічі забив Федеріко Вальверде.