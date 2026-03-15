Англія

Колишній форвард клубу вважає, що команда добре відреагувала на нового тренера.

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Вейн Руні висловив підтримку тимчасовому головному тренеру команди Майклу Карріку, заявивши, що саме він має очолити клуб на постійній основі.

В інтерв’ю для BBC Radio Руні зазначив, що клубу була потрібна лише невелика перебудова, щоб знову боротися за великі трофеї: “Клубу потрібна була невелика перебудова, щоб повернутися на вершину та знову здобувати великі трофеї. Майкл давно в клубі, і він знає, що для цього потрібно. Він хороший менеджер, і він це демонструє.”

За словами колишнього форварда, гравці та вболівальники позитивно відреагували на роботу нового наставника: “Він показує, що на такому рівні немає проблем з управлінням. Гравці відгукнулися на нього, вболівальники відгукнулися на нього.”

На його думку, зміни вже помітні у грі команди: “Ми бачили, що гравці грають якісніше, згуртованіше як команда, і вони виглядають дуже сильною командою.”

Руні також звернув увагу на статистику результатів тимчасового наставника: “У нього найкращий відсоток перемог серед усіх менеджерів Манчестер Юнайтед після стількох ігор. Як на мене, він має отримати цю роботу.”

Водночас він визнав, що команді ще є над чим працювати: “Обнадійливі сигнали від Манчестер Юнайтед. Вони все ще виглядають тривожно, коли виходять вперед, їм потрібна була перевага в два голи, щоб зберегти певний рівень здорового глузду в грі та завершити гру. Каррік поки що чудово виконує свою роботу, схоже, що він має схожий стиль тренерської роботи з гравцем – тихий, обдуманий та ефективний.”

Після призначення тимчасовим головним тренером Каррік провів дев’ять матчів на чолі Манчестер Юнайтед. Команда здобула сім перемог, один раз зіграла внічию та зазнала однієї поразки, набравши 22 очки з можливих 27.