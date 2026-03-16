Англія

Ріс Джеймс зазнав чергової м'язової травми та вибув на кілька тижнів.

Захисник Челсі Ріс Джеймс, який останніми роками став частим гостем клубного лазарету, знову отримав пошкодження. Як повідомляє RMC Sport, капітан "синіх" зазнав м'язової травми, що вивела його з ладу щонайменше на кілька тижнів.

Для 26-річного футболіста це вже десята травма підколінного сухожилля з кінця 2020 року. Черговий рецидив стався лише через тиждень після підписання захисником нового шестирічного контракту з лондонцями. У поточному сезоні-2025/26 Джеймс встиг провести 36 матчів, записавши на свій рахунок 2 голи та 7 результативних передачей.

Втрата лідера оборони сталася в критичний момент. Вже завтра, 17 березня, Челсі прийматиме ПСЖ у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У першій зустрічі в Парижі "пенсіонери" поступилися з рахунком 2:5, тож тепер перед лондонцями стоїть надважке завдання відіграти дефіцит у три м'ячі без свого капітана.

Гра на Стемфорд Брідж розпочнеться о 22:00.