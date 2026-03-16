Ріс Джеймс зазнав чергової м'язової травми та вибув на кілька тижнів.
Ріс Джеймс, Getty Images
16 березня 2026, 17:55
Захисник Челсі Ріс Джеймс, який останніми роками став частим гостем клубного лазарету, знову отримав пошкодження. Як повідомляє RMC Sport, капітан "синіх" зазнав м'язової травми, що вивела його з ладу щонайменше на кілька тижнів.
Для 26-річного футболіста це вже десята травма підколінного сухожилля з кінця 2020 року. Черговий рецидив стався лише через тиждень після підписання захисником нового шестирічного контракту з лондонцями. У поточному сезоні-2025/26 Джеймс встиг провести 36 матчів, записавши на свій рахунок 2 голи та 7 результативних передачей.
Втрата лідера оборони сталася в критичний момент. Вже завтра, 17 березня, Челсі прийматиме ПСЖ у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У першій зустрічі в Парижі "пенсіонери" поступилися з рахунком 2:5, тож тепер перед лондонцями стоїть надважке завдання відіграти дефіцит у три м'ячі без свого капітана.
Гра на Стемфорд Брідж розпочнеться о 22:00.