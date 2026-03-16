Ліга чемпіонів

На ПСЖ чекає важкий виїзд до Лондону.

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке висловився напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з лондонським Челсі (перший матч 5:2).

"Очевидно, що ми зіграли лише перший матч і попереду на нас чекає другий. Матчі-відповіді завжди відрізняються, бо одна команда вже на межі вильоту з турніру та хоче це змінити. Проте ми готові та звикли до таких поєдинків. Ми хочемо показати себе з найкращого боку.

Попереду чотири матчі з перевагою однієї з команд у три голи. Подивимося, скільки з них пройдуть далі. Футбол – це неймовірно. У першому матчі проти Челсі ми довгий час грали унічию, гра була дуже рівною. Ми готові грати так само у вівторок. Нам потрібно буде навчитися керувати ключовими моментами матчу", — заявив Енріке.

Матч-відповіді між Челсі та ПСЖ відбудеться 17-го березня, о 22:00 за київським часом.