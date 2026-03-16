Ліга чемпіонів

Попереду вкрай важке завдання.

Нападник лондонського Челсі Жуан Педру поділився думками щодо майбутнього матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з французьким ПСЖ (перший матч 2:5).

"Думаю, минулий тиждень був для нас складним. Ми знаємо свої сильні сторони і, як і раніше, віримо у себе, бо показали це на клубному чемпіонаті світу, коли виграли 3:0 у ПСЖ. Команда вірить, тренер вірить, і вболівальники також мають вірити.

Якщо подивитися на першу гру, ми не заслуговували на поразку. Тим паче із таким великим рахунком. Але, це футбол, таке трапляється. Нам просто слід зіграти у свій футбол в атаці і не припускатися дитячих помилок в обороні. Тоді в нас буде шанс", — заявив Педру.

Матч-відповіді між Челсі та ПСЖ відбудеться 17-го березня, о 22:00 за київським часом.