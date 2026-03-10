Англія

Власник клубу пояснив, чому трансфер українського вінгера не відбувся.

Власник Брентфорд Меттью Бенем розповів, що клуб міг підписати українського вінгера Михайло Мудрик, який зараз виступає за Челсі. Його слова передає Sky Sports.

На конференції MIT Sloan Sports Analytics Conference у Бостоні Бенем назвав зіркових гравців, які були близькими до переходу в його команду. Серед них опинився й Мудрик:

“Одним був Михайло Мудрик, але з ним усе було трохи складніше. Втім, ми були досить близькі до його підписання за невелику суму – приблизно за 20 млн євро”, – розповів власник Брентфорда.

Крім Мудрика, Бенем згадав ще кількох потенційних новачків клубу: Еберечі Езе, Омара Мармуша та Майкла Олісе. Він підкреслив, що у сезоні, коли команда піднялася до Прем’єр-ліги, скаутинг був надзвичайно інтенсивним, але клуб ще не звик до високих агентських комісій.

Нагадаємо, що Мудрик виступає в Англії з сезону 2022/2023 і наразі тимчасово відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест. Востаннє він виходив на поле за Челсі наприкінці листопада 2024 року, відзначившись голом у ворота Гайденгайм у матчі Ліги конференцій.

За Брентфорд нині виступає інший український футболіст – Єгор Ярмолюк.