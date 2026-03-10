Власник клубу пояснив, чому трансфер українського вінгера не відбувся.
Михайло Мудрик, getty images
10 березня 2026, 10:40
Власник Брентфорд Меттью Бенем розповів, що клуб міг підписати українського вінгера Михайло Мудрик, який зараз виступає за Челсі. Його слова передає Sky Sports.
На конференції MIT Sloan Sports Analytics Conference у Бостоні Бенем назвав зіркових гравців, які були близькими до переходу в його команду. Серед них опинився й Мудрик:
“Одним був Михайло Мудрик, але з ним усе було трохи складніше. Втім, ми були досить близькі до його підписання за невелику суму – приблизно за 20 млн євро”, – розповів власник Брентфорда.
Крім Мудрика, Бенем згадав ще кількох потенційних новачків клубу: Еберечі Езе, Омара Мармуша та Майкла Олісе. Він підкреслив, що у сезоні, коли команда піднялася до Прем’єр-ліги, скаутинг був надзвичайно інтенсивним, але клуб ще не звик до високих агентських комісій.
Нагадаємо, що Мудрик виступає в Англії з сезону 2022/2023 і наразі тимчасово відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест. Востаннє він виходив на поле за Челсі наприкінці листопада 2024 року, відзначившись голом у ворота Гайденгайм у матчі Ліги конференцій.
За Брентфорд нині виступає інший український футболіст – Єгор Ярмолюк.