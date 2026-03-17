Англія

Нідерландець може залишити англійський клуб через нестачу ігрового часу.

Захисник Манчестер Сіті Натан Аке може змінити клуб уже найближчого літа. У нинішньому сезоні нідерландець не має стабільного місця в основному складі, чим готові скористатися топ-клуби Серії А.

За інформацією джерел, інтерес до 31-річного футболіста проявляють Мілан та Інтер, які розглядають варіант із його підписанням.

Попри те, що контракт Аке з англійським клубом діє до 2027 року, його відхід виглядає цілком реальним уже в міжсезоння.

Нагадаємо, що захисник перейшов до Манчестер Сіті з Борнмута у 2020 році за суму понад 45 мільйонів євро. Відтоді він провів за команду 170 матчів, у яких забив 10 м’ячів і віддав 3 результативні передачі.

У поточному сезоні Аке зіграв 25 матчів, провівши на полі 1219 хвилин. За оцінкою Transfermarkt, його ринкова вартість становить близько 15 мільйонів євро.