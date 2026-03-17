Українець відзначився двома асистами у переможному матчі Жирони проти Атлетіка.

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков увійшов до команди тижня іспанської Ла Ліги за версією аналітичного порталу WhoScored.

Гравець збірної України продемонстрував яскраву гру в матчі 28-го туру проти Атлетіка з Більбао, де відзначився двома результативними передачами.

Жирона впевнено перемогла суперника з рахунком 3:0, перервавши серію з трьох матчів без перемог у чемпіонаті. Завдяки цьому результату команда також змогла відірватися від зони вильоту.