УЄФА призначив суддівську бригаду на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій між Шахтарем і Лехом. Обслуговуватимуть поєдинок арбітри з Нідерландів.

Головним суддею зустрічі стане Сандер ван дер Ейк. Йому допомагатимуть асистенти Ренс Блумінк та Стефан де Гроот. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Клей Руперті.

За систему VAR відповідатиме Річард Мартенс, а його асистентом буде Марк Нагтегаал.

Нагадаємо, у першому матчі Шахтар здобув впевнену перемогу над Лехом з рахунком 3:1.

Зустріч відбудеться у четвер, початок о 22:00.