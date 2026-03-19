Англія

Мерсисайдці знову довели, що здатні відіграватися після поразок у першому матчі.

Ліверпуль вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, здолавши Галатасарай за сумою двох зустрічей, і водночас повторив рідкісне досягнення турніру.

Англійський клуб втретє у своїй історії зміг пройти стадію плей-оф після поразки у першому матчі. Раніше подібне вдавалося у протистояннях із Челсі у сезоні-2006/07 та Барселоною у сезоні-2018/19.

У наступному раунді Ліверпуль зіграє проти ПСЖ, де спробує продовжити свою успішну серію виступів у плей-оф турніру.

Перший матч між ПСЖ та Ліверпулем відбудеться 8-го квітня, о 22:00 за київським часом.