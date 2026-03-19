Ліга чемпіонів

На нідерландця чекає ще одна спроба проти ПСЖ.

Головний тренер англійського Ліверпуля Арне Слот висловився після перемоги над стамбульським Галатасараєм (4:0) в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Якщо доходиш до пізніх стадій Ліги чемпіонів, то знаєш одне – доведеться зіграти з ПСЖ, бо це неймовірна команда. Ми переконалися у цьому минулого сезону, коли грали проти них.

На виїзді з ними був дуже складний матч, а на Енфілді... Проти Галатасараю ми провели ідеальний матч. І тоді на Енфілді із ПСЖ ми зіграли фантастичну гру.

Багато разів казав, наскільки це був чудовий матч, найкраща гра у моїй тренерській кар'єрі – можливо, не за результатом, але за тим, яким має бути футбол. Обидві команди грали у футбол, хотіли порадувати вболівальників, розважити їх.

Ми були єдиною командою, яка довела справу з ПСЖ до додаткового часу, єдиною командою, яка дійшла до серії пенальті, але парижани цього сезону показують, що вони не зменшили обертів.

Проти Галатасараю ми показали, що можемо грати на тому ж рівні, що й більшу частину минулого сезону, тому це вселяє в мене та в нас велику впевненість", – сказав Слот.

Перший матч між ПСЖ та Ліверпулем відбудеться 8-го квітня, о 22:00 за київським часом.