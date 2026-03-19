Ліга чемпіонів

Футболіста Галатасарая терміново госпіталізували після інциденту на Енфілді.

Вінгер Галатасарая Ноа Ланг отримав серйозну травму під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля, який завершився поразкою турецького клубу з рахунком 0:4.

26-річний нідерландець з’явився на полі після перерви, однак у другому таймі зазнав жахливого ушкодження. Під час епізоду біля бровки він врізався у рекламні конструкції, де його рука застрягла між щитами. Унаслідок цього гравець втратив частину пальця.

Медики обох команд оперативно надали допомогу футболісту прямо на полі. Через сильну кровотечу та больовий шок йому знадобилася киснева маска, а сам матч було тимчасово призупинено. Зрештою Ланга винесли на ношах і негайно доправили до лікарні, де йому провели операцію.

За інформацією ЗМІ, травма виявилася надзвичайно серйозною. У поточному сезоні Ланг, який виступає за стамбульський клуб на правах оренди з Наполі, провів 11 матчів, відзначившись двома голами та двома результативними передачами.