На нас чекає чудове протистояння.
Пеп Гвардіола, getty images
21 березня 2026, 10:51
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився напередодні фінального матчу Кубка ліги з лондонським Арсеналом.
"Арсенал багато контролює м'яч та загалом аспектів гри. Багато років вони не вигравали… Але ви бачите це піднесення, цю згуртованість.
Вони можуть контролювати гру, коли обороняються глибоко або високо, будують атаки і роблять довгі передачі та підбирання. У них так багато сильних аспектів. Їхня команда талановита. Блискуча команда. Це великий виклик для нас.
Вони борються за чотири титули. Я теж виграв квадрупл, не внутрішній. Я знаю, що це не так престижно, але ми це зробили.
Як до цього підготуватися? Нічого особливого, просто йти матч за матчем, а перемоги допомагають підтримувати високий рівень впевненості. Все можливе", – сказав Гвардіола.
Фінал Кубка ліги між Арсеналом та Манчестер Сіті відбудеться 22-го березня, о 18:30 за київським часом.