Англія

На нас чекає чудове протистояння.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився напередодні фінального матчу Кубка ліги з лондонським Арсеналом.

"Арсенал багато контролює м'яч та загалом аспектів гри. Багато років вони не вигравали… Але ви бачите це піднесення, цю згуртованість.

Вони можуть контролювати гру, коли обороняються глибоко або високо, будують атаки і роблять довгі передачі та підбирання. У них так багато сильних аспектів. Їхня команда талановита. Блискуча команда. Це великий виклик для нас.