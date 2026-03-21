Керманич Ліверпуля розкрив терміни повернення форварда до гри.

Шведський нападник Александер Ісак у дебютному сезоні в складі англійського Ліверпуля зазнав чималої кількості травм і наразі відновлюється від перелому гомілки.

Уболівальники "червоних" вже зачекались на повернення 26-річного виконавця до гри, і під час останнього інтерв’ю в головного тренера Арне Слота нарешті було, чим їх потішити.

"Ми очікуємо, що Ісак буде доступний уже після міжнародної перерви й повністю має бути готовим до матчів проти ПСЖ у Лізі чемпіонів.

Я так само, як і вболівальники, радий його поверненню", — заявив нідерландський виконавець.

Нагадаємо, що травма вбила Ісака й із заявки національної збірної Швеції в кваліфікації до чемпіонату світу-2026 проти України.