Football.ua представляє прев'ю матчу 31-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 21 березня та розпочнеться о 14:30.
Брайтон — Ліверпуль, Getty Images
21 березня 2026, 08:00
У черговому турі англійської Прем’єр-ліги Брайтон прийматиме Ліверпуль. Для гостей це шанс закріпитися у гонці за топ-4, тоді як господарі прагнуть продовжити власний підйом і нав’язати боротьбу за європейські позиції.
БРАЙТОН — ЛІВЕРПУЛЬ
СУБОТА, 21 БЕРЕЗНЯ, 14:30 ▪️ АМЕКС СТЕДІУМ, БРАЙТОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Брайтон поступово виходить із зимової кризи, яка затягнулася на кілька місяців. Після лише однієї перемоги у 13 матчах команда Фабіана Гюрцелерa змогла перезавантажитися і виграла три з останніх чотирьох поєдинків. Єдина осічка за цей період сталася проти лідера чемпіонату Арсеналу, та й там “чайки” мали підстави скаржитися на суддівські рішення та за грою виглядали дуже впевнено.
Наразі Брайтон йде у середині таблиці, але відставання від зони єврокубків не виглядає критичним. Особливо впевнено команда почувається вдома: на Амекс Стедіум вона вже двічі за останні три матчі чемпіонату обігравала Ліверпуль. Щоправда, оборона залишається вразливою на старті ігор — ранні пропущені м’ячі можуть знову стати проблемою.
Ліверпуль підходить до зустрічі на емоційному підйомі після яскравої перемоги над Галатасараєм (4:0) у Лізі чемпіонів. Команда Арне Слота видала один із найкращих матчів сезону та впевнено вийшла до чвертьфіналу, де зіграє проти ПСЖ. Втім, у чемпіонаті справи менш стабільні — лише чотири перемоги в останніх 12 турах.
“Червоні” наразі перебувають поза топ-4, але мають чудову нагоду виправити ситуацію. Перемога над Брайтоном дозволить не лише набрати важливі очки, а й чинити тиск на прямих конкурентів. Водночас команді варто також звернути увагу на гру в кінцівках — у цьому сезоні Ліверпуль уже неодноразово втрачав очки через пропущені м’ячі у доданий час, хоча зазвичай, на старті сезону, сам нерідко влаштовував "Арні Тайм" суперникам.
Очікується, що матч буде відкритим і результативним. Обидві команди не бояться грати у футбол із акцентом на атаку, а тому глядачі можуть розраховувати на видовищне протистояння. Брайтон здатен створити проблеми фавориту, але клас і мотивація Ліверпуля у боротьбі за Лігу чемпіонів можуть стати вирішальними.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля в основний час пропонується коефіцієнт 2.28, тоді як потенційний успіх Брайтона оцінюється показником 3.00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.60.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
БРАЙТОН : Вербрюгген — Віффер, Данк, ван Геке, Кадіоглу — Аярі, Балеба — Гомес, Гросс, Мінте — Велбек
ЛІВЕРПУЛЬ : Аліссон — Фрімпонг, Конате, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллістер, Гравенберх — Салах, Собослаї, Вірц — Екітіке
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:3