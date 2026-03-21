СУБОТА, 21 БЕРЕЗНЯ, 14:30 ▪️ АМЕКС СТЕДІУМ, БРАЙТОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Брайтон поступово виходить із зимової кризи, яка затягнулася на кілька місяців. Після лише однієї перемоги у 13 матчах команда Фабіана Гюрцелерa змогла перезавантажитися і виграла три з останніх чотирьох поєдинків. Єдина осічка за цей період сталася проти лідера чемпіонату Арсеналу, та й там “чайки” мали підстави скаржитися на суддівські рішення та за грою виглядали дуже впевнено.

Наразі Брайтон йде у середині таблиці, але відставання від зони єврокубків не виглядає критичним. Особливо впевнено команда почувається вдома: на Амекс Стедіум вона вже двічі за останні три матчі чемпіонату обігравала Ліверпуль. Щоправда, оборона залишається вразливою на старті ігор — ранні пропущені м’ячі можуть знову стати проблемою.

Ліверпуль підходить до зустрічі на емоційному підйомі після яскравої перемоги над Галатасараєм (4:0) у Лізі чемпіонів. Команда Арне Слота видала один із найкращих матчів сезону та впевнено вийшла до чвертьфіналу, де зіграє проти ПСЖ. Втім, у чемпіонаті справи менш стабільні — лише чотири перемоги в останніх 12 турах.

“Червоні” наразі перебувають поза топ-4, але мають чудову нагоду виправити ситуацію. Перемога над Брайтоном дозволить не лише набрати важливі очки, а й чинити тиск на прямих конкурентів. Водночас команді варто також звернути увагу на гру в кінцівках — у цьому сезоні Ліверпуль уже неодноразово втрачав очки через пропущені м’ячі у доданий час, хоча зазвичай, на старті сезону, сам нерідко влаштовував "Арні Тайм" суперникам.

Очікується, що матч буде відкритим і результативним. Обидві команди не бояться грати у футбол із акцентом на атаку, а тому глядачі можуть розраховувати на видовищне протистояння. Брайтон здатен створити проблеми фавориту, але клас і мотивація Ліверпуля у боротьбі за Лігу чемпіонів можуть стати вирішальними.