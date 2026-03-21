Алленаторе став на захист італійського футболу.

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі висловився про італійський футбол. Цитує алленаторе Sky Sports.

"Не треба принижувати італійський футбол. У нас є свої особливості – це частина історії італійського народу, що йдуть ще із Середньовіччя та оборони фортець. Нині всі тільки про це й кажуть.

Швидкість передач звичайно інша і залежить від гравців. Чому в Європі матчі швидше? По-перше, тому що там або виграєш, або програєш. Англійська ліга зовсім інша – не краща і не гірша. Коли кажуть, що в Італії гра стоїть на місці і мало простору, пропоную подивитись із позитивного боку: тут складніше забивати голи.

Ми народилися та виросли такими та еволюціонували. Не слід копіювати інші країни з іншою культурою. Історія кожного клубу своя. Потрібно упорядковувати молодіжні академії, шукати нові формули. Але треба не базікати, а робити! І ухвалювати рішення.

Думаю, треба показувати цифри у всіх молодіжних секторах. Ці цифри потрібно витягувати на світ. Нам варто турбуватися, бо дуже багато дітей рано кидають футбол і йдуть у теніс. Щоб дійти рівня Сіннера, потрібна величезна робота.

Тим, хто розуміє молодіжний футбол, достатньо просто провести деякі реформи", – сказав Аллегрі.