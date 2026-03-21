Англія

"Містяни" активізували роботу над переходом хавбека Ноттінгем Форест і випереджають Манчестер Юнайтед.

Манчестер Сіті значно просунувся у спробах підписати центрального півзахисника Ноттінгем Форест Елліота Андерсона. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуб уже підтвердив свій інтерес оточенню футболіста та наразі перебуває на стадії просунутих переговорів із агентом гравця. Манчестер Сіті прагне якнайшвидше узгодити умови потенційного трансферу.

Зазначається, що конкуренцію у боротьбі за 23-річного англійця складає Манчестер Юнайтед, однак на даний момент "містяни" мають перевагу над принциповим суперником.

Очікується, що Ноттінгем Форест вимагатиме за одного зі своїх ключових гравців щонайменше 80 мільйонів фунтів стерлінгів. Водночас позиції клубу можуть ослабнути у разі вильоту з англійської Прем’єр-ліги за підсумками сезону.

Андерсон розглядається Манчестер Сіті як одне з головних підсилень у центр поля на найближче трансферне вікно. У цьому сезоні він провів 40 матчів, забив 2 голи та віддав 3 асисти.