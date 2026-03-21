Іспанець був на межі переїзду до Мюнхена.
Давід Рая, getty images
21 березня 2026, 11:53
Воротар лондонського Арсеналу Давід Рая розповів, куди міг перейти до трансферу в стан "канонірів". Цитує іспанського голкіпера Sky Sports.
"Я був дуже близький до переходу в інший дуже великий клуб, але, на щастя, цього не сталося і зрештою Арсенал зробив пропозицію. І ось я тут, в Лондоні.
Я думаю, зараз вже можна про це говорити. Цим клубом була мюнхенська Баварія", — заявив Рая.
У поточному сезоні Давід Рая провів у складі Арсеналу 40 матчів, пропустив 25 м'ячів та 21 раз відіграв "на нуль".