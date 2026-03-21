Керманич не отримував скарг від гравця.

Нещодавно з’явились новини про нібито бажання аргентинського центрального півзахисника лондонського Челсі Енцо Фернандеса залишити клуб цього літа.

25-річний виконавець приєднався до "синіх" узимку 2023 року за 121 млн євро, які отримала лісабонська Бенфіка, та одразу став помітною фігурою в стартовому складі.

Утім, чутки не знайшли підтвердження в словах головного тренера "синіх" Ліама Россеньйора з приводу можливої втрати ключового виконавця.

"У мене склались дуже близькі стосунки з Енцо з моменту приходу до клубу, і відколи я тут, не було жодного гравця, який би сказав, що не хоче залишатись тут на наступний сезон", — заявив англійський виконавець.

У поточній кампанії на рахунку Енцо 12 голів та шість асистів у 45 матчах.