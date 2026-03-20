Нападник Челсі Ліам Делап може змінити клуб уже найближчого літа, оскільки інтерес до нього проявляє Ньюкасл Юнайтед.

За наявною інформацією, ще до переходу в лондонський клуб Делап зустрічався з головним тренером "сорок" Едді Гау і залишився під враженням від спілкування з наставником.

У поточному сезоні форвард не зміг закріпитися в основі Челсі — на його рахунку лише один гол у Прем’єр-лізі. На форму гравця вплинули і травми, через що він не отримує стабільної ігрової практики.

Після приходу на тренерський місток Ліам Розеньор команда робить ставку на Жоао Педро, а Делап виконує другорядну роль у складі.

Клуб зі Стемфорд Брідж, за повідомленнями, готовий розглянути пропозиції щодо трансферу нападника, якого оцінюють приблизно у 40 мільйонів фунтів.

Водночас Ньюкасл планує оновлення атакувальної лінії, попри те, що минулого літа вже витратив значні кошти на підсилення, підписавши Ніка Вольтемаде та Йоана Віссу.