Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Керманич Дженоа поділився очікуваннями від міжнародної перерви.

Національна збірна Італії незабаром боротиметься за вихід до фінальної частини чемпіонату світу-2026 спочатку проти Північної Ірландії, а потім, у разі успіху в першій грі, проти переможця пари Уельса та Боснії і Герцеговини.

Головного тренера генузеського Дженоа та колишнього півзахисника "Скуадри Адзурри" Даніеле Де Россі після поразки його команди від фріульського Удінезе попросили розповісти зокрема й про очікування від міжнародної перерви.

"Колектив у таборі "Адзурри" згуртований та єдиний, тому я надсилаю повідомлення решті Італії, бо навіть не уявляю, наскільки вони будуть розчаровані, якщо збібрна не пройде кваліфікацію на чемпіонат світу й цього разу. Можливо, тільки дуже маленькі діти зараз не живуть очікуваннями цих матчів.

Сьогодні були опубліковані списки гравців, і я прочитав море пліток, слів та суперечок, але натомість ми всі повинні вболівати за цю команду, особливо тому, що склад, який у нас є, більш ніж достатній, щоб перемогти наших наступних суперників.

Кожен із нас повинен зробити свій внесок, щоб вийти цей чемпіонат світу. Я був частиною "Адзуррі" як в її найкращий момент, під час перемоги в 2006 році, так і в деякі з їхніх найгірших моментів, коли вони не долали кваліфікацію, і я вважаю, що нам потрібно трохи більше згуртованості, щоб досягти нашої спільної мети", — заявив італійський фахівець.

Матч Італія — Північна Ірландія відбудеться 26 березня, о 21:45.