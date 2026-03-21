Англія

На Крейвен Коттедж господарі взяли три пункти.

У матчі 31-го туру АПЛ Фулгем вдома приймав Бернлі.

Господарі ведуть боротьбу за потрапляння до єврокубкової зони, тому після двох невдач в чемпіонаті вкрай важливо було взяти три очки в матчі з аутсайдером. І варто зазначити, підопічні Марку Да Сілви зі своєю задачею впорались, хочі і не без труднощів.

На початку другого тайму Флеммінг вивів гостей вперед. Втім, голи Кінга та Вілсона перевернули гру з ніг на голову. А пенальті в компенсований час у виконанні Хіменеса поставив крапку в матчі.

Фулгем з 44 очками на восьмому місці, Бернлі з 20 балами продовжує боротьбу за виживання.

Фулгем — Бернлі 3:1

Голи: Кінг, 67, Вілсон, 73, Хіменес, 90+5 (пен) - Флеммінг, 60

Фулгем: Лено — Кастань, Андерсен, Бессі, Робінсон (Сессеньйон, 62) — Івобі, Берге — Вілсон (Рід, 87), Кінг (Сміт-Роу, 82), Бобб (Чуквуезе, 62) — Муніз (Хіменес, 82)

Бернлі: Дубравка — Вокер (Чауна, 87), Естев, Гамфріс, Гартман — Ворд-Праус (Едвардс, 78), Лоран — Фостер (Барнс, 78), Межбрі (Угочукву, 18), Ентоні — Флеммінг

Попередження: Робінсон, Івобі — Лоран, Ворд-Праус

Вилучення: Лоран, 90+3