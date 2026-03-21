Німеччина

Завершилось чотири матчі Бундесліги.

У суботу пройшли чотири матчі 27-го туру Бундесліги.

Лідер чемпіонату Баварія розклав на молекули Уніон та ще на крок наблизився до чергового чемпіонства. Дубль на рахунку Гнабрі, ще по голу забивали Олісе та Кейн.

Баварія — Уніон Берлін 4:0

Голи: Олісе, 43, Гнабрі, 45+1, 67, Кейн, 49

Баварія: Урбіг — Станішич, Упамекано (Геррейру, 61), Мін Дже (Іто, 71), Лаймер — Кімміх, Горецка (Османі, 87) — Олісе, Карл (Бішоф, 61), Гнабрі (Кардозо, 87) — Кейн

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Керфельд, П'єр Нсокі (Александер Роте, 46) — Тріммель (Юранович, 76), Хаберер, Кемляйн (У Йон, 61), Хедіра, Кьон — Скарке (Ілич, 46), Бурджу (Крал, 61)

Попередження: Упамекано — Керфельд, Доехі

Вердер завдяки голу Нжинмаха мінімально переміг на виїзді Вольфсбург 1:0.

Вольфсбург — Вердер 0:1

Гол: Нжинмах, 68

Вольфсбург: Грабара — Белосян, Єнц, Кулєракіс — Кумбеді, Еріксен, Соуза (Дагім, 79), Меле (Арнольд, 79) — Ліндстрем (Віммер, 65), Амура (Сіогай, 73) — Вінн (Маєр, 73)

Вердер: Бакхауз — Сугавара, Штарк (Агу, 61), Фрідль, Деман — Біттенкурт (Шметгенс, 90), Пуертас — Грюль, Шмід, Мбангула (Кулібалі, 61) — Нжинмах (Муса, 85)

Попередження: Єнц, Маєр

Вилучення: Єнц, 90+2

Гайденгайм у гольовій перестрілці з шістьма м'ячами врятувався в зустрічі з Баєром 3:3.

Гайденгайм — Баєр Леверкузен 3:3

Голи: Беренс, 56, Пірінгер, 71 (пен), 85 - Тілльман, 22, Шик, 35, 79

Гайденгайм: Рамай — Буш, Маїнка, Гімбер (Ференбах, 46), Беренс — Кербер (Конте (Пірінгер, 65), 65), Шеппнер (Нігюс, 46), Дорш (Бек, 84) — Дінкчі, Зівзівадзе, Конте (Пірінгер, 65)

Баєр Леверкузен: Флеккен — Кванса, Андріх (Кофане, 87), Грімальдо — Калбрет, Паласіос, Гарсія (Фернандес, 82), Поку (Тер'є, 46) — Тілльман (Ерманн, 82), Маза — Шик

Попередження: Шеппнер, Кербер, Бек, Буш — Шик, Гарсія, Маза, Кванса

З ідентичним рахунком завершилась зустріч Кельна та Боруссії Менхенгладбах.

Кельн — Боруссія Менхенгладбах 3:3

Голи: Ель Мала, 4, Аче, 7, Мартель, 84 - Кастроп, 1, 60, Зандер, 20

Кельн: Швебе — Краусс, ван ден Берг, Озкачар, Лунн — Йоуганнессон (Чавес, 70), Мартель — Майна (Бюльтер, 77), Камінські, Ель Мала (Кайнц, 77) — Аче (Вальдшмідт, 77)

Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Зандер, Ельведі, Дікс — Скаллі (Фрідріх, 88), Райц, Енгельгардт, Кастроп (Улльріх, 85) — Онора (Матіно, 88), Штогер (Болін, 86) — Табакович

Попередження: Йоуганнессон, Швебе, Камінські, Озкачар, Мартель, Тільманн, Кайнц — Табакович, Райц

Вилучення: Мартель, 86