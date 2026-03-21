Команда Джампаоло нарешті набрала очки.

В рамках 30-го туру Серії А Парма приймала Кремонезе на стадіоні Енніо Тардіні.

Завдяки голам Малеха та Вандепутте гості доволі несподівано взяли три бали. До цього команда Джампаоло програла чотири матчі поспіль, що відкинуло їх в боротьбу на збереження місця в еліті.

Тим часом Парма зберегла позиції в середині турнірної таблиці, маючи в активі 34 бали.

Парма — Кремонезе 0:2

Голи: Малех, 54, Вандепютте, 68

Парма: Судзукі — Чиркаті (Орістаніо, 60), Тройло, Валенті — Кейта (Естевес, 73) — Брітшгі, Ондрейка (Ельфеж, 73), Серенсен (Ніколуссі-Кавілья, 60), Валері — Стрефецца, Пеллегріно

Кремонезе: Аудеро — Терраччано, Б'янкетті (Фоліно, 89), Луперто — Дзербін (Барб'єрі, 46), Вандепютте (Торсбю, 79), Грассі, Малех, Пеццелла — Санабрія (Варді, 67), Бонаццолі (Паєро, 67)

Попередження: Ондрейка, Тройло, Валенті — Барб'єрі, Паєро, Пеццелла