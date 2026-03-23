Англія

Італійський голкіпер може змінити клуб після виклику до національної збірної.

Воротар Кальярі Еліа Капріле може залишити команду, повідомляє Ніколо Скіра.

Астон Вілла і Тоттенгем нещодавно відправляли своїх скаутів на матчі Капріле, щоб оцінити виступи 24-річного італійця, який отримав виклик до національної команди на березневі товариські матчі.

Капріле є вихованцем К'єво і протягом своєї кар'єри виступав за молодіжні команди Лідса, Барі, Наполі та Емполі.

