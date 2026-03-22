Фламенгу зацікавлений у підписанні форварда влітку 2026 року.

Ключовий форвард Тоттенгема Рішарлісон може продовжити кар’єру в бразильській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, інтерес до 28-річного нападника проявляє Фламенгу, який розглядає можливість підписання гравця влітку 2026 року.

Чинний контракт бразильця з Тоттенгемом, за який він виступає з літа 2022 року, розрахований до завершення сезону-2026/27. За даними Transfermarkt, вартість футболіста становить близько 28 мільйонів євро.

До переїзду в Європу Рішарлісон виступав у Бразилії за Америку та Флуміненсе. Також на його рахунку виступи за національну збірну, у складі якої він забив 20 голів і віддав 8 результативних передач.

У поточному сезоні-2025/26 нападник провів 36 матчів за Тоттенгем у всіх турнірах, відзначившись 10 голами та 4 асистами.

Раніше повідомлялося, що клуб може піти на серйозні фінансові кроки у випадку вильоту з АПЛ. Після 30 турів команда Ігора Тудора посідає 16-те місце, маючи 30 очок.

Свій наступний матч Тоттенгем проведе сьогодні, 22 березня — суперником стане Ноттінгем Форест у рамках 31-го туру чемпіонату Англії. Початок зустрічі о 16:15 за київським часом.