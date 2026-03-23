Нідерландський півзахисник провів 436-ту гру за клуб і перевершив досягнення Белліні.

Опорний півзахисник Аталанти Мартен де Рон встановив історичне досягнення, ставши рекордсменом клубу за кількістю проведених матчів.

Ювілейною для нідерландця стала гра 30-го туру Серії А проти Верони, у якій Аталанта здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Де Рон вийшов у стартовому складі та провів на полі 88 хвилин, після чого був замінений на Лазара Самарджича.

Цей матч став для 34-річного хавбека 436-м у футболці бергамського клубу. За цим показником він перевершив досягнення колишнього рекордсмена — Джанпаоло Белліні, який виступав за Аталанту з 1998 по 2016 рік.

Де Рон грає за Аталанту з 2017 року. За цей час він відзначився 23 голами та 31 результативними передачами у 436 матчах. У 2024 році разом із командою нідерландець виграв Лігe Європи.