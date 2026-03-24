Англія

Переговори щодо нового контракту з "пенсіонерами" зупинилися на тлі напруги в команді.

Центральний півзахисник лондонського Челсі Енцо Фернандес може змінити клуб у найближчому майбутньому. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, у лондонському клубі зростає напруга через результати та кадрові зміни, що призвело до невдоволення в роздягальні. Сам Енцо, як стверджується, є серед гравців, які відкрито висловлюють своє занепокоєння ситуацією в команді.

Раніше Челсі розпочав переговори щодо нового контракту з 25-річним аргентинцем, розглядаючи його як ключову частину довгострокового проєкту після успіху на Клубному чемпіонаті світу-2025. Втім, перемовини не просунулися та наразі фактично призупинені, попри чинну угоду до 2031 року.

Парі Сен-Жермен активно стежить за ситуацією і зацікавлений у трансфері Фернандеса, однак пріоритетом для самого гравця залишається можливий перехід до Реала Мадрид.

Раніше сам Енцо висловився щодо чуток про Реал та заявив, що наразі жодних переговорів із "вершковими" у нього не було.