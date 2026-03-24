Форвард Реала заявив, що вже готовий грати на максимумі перед важливими матчами збірної Франції.
24 березня 2026, 07:21
Нападник Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе прокоментував свій фізичний стан після нещодавньої травми коліна. Раніше у футболіста діагностували розтягнення зв’язок, однак зараз він повністю відновився і готовий повернутися на поле.
"Коліно? З ним все добре. Я знаю, що було багато спекуляцій на цю тему, багато всього було сказано, але це не відповідає дійсності. Таке життя спортсмена та публічної людини. Багато хто може говорити різні речі, не перевіряючи їх, і це ніколи не має для цих людей наслідків. Я звик..."
Французький форвард наголосив, що наразі не відчуває жодних проблем і перебуває у відмінній формі.
"Головне, що все йде добре. Я відновився на 100%. Мені пощастило встановити правильний діагноз, коли я був у Парижі. Ми разом змогли знайти найкраще рішення, щоб повернутися на кращий рівень, бути у чудовій формі наприкінці сезону з Реалом та на чемпіонаті світу"
Найближчим часом Мбаппе може взяти участь у товариських матчах збірної Франції проти Бразилії та Колумбії.