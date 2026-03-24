Англія

Півзахисник Арсеналу вибув на тривалий термін через пошкодження литкового м’яза.

Атакуючий півзахисник Арсеналу Еберечі Езе може пропустити до шести тижнів через травму. Про це повідомляє BBC.

27-річний футболіст зазнав пошкодження литкового м’яза під час матчу проти Баєра минулого тижня. Через цю травму він уже пропустив фінал Кубка англійської ліги проти Манчестер Сіті та був змушений залишити розташування збірної Англії.

За попередніми оцінками, відновлення гравця може зайняти від чотирьох до шести тижнів. Найближчим часом Езе пройде детальне обстеження, яке має визначити точні терміни його повернення на поле.

Втрата одного з ключових гравців може стати серйозним ударом для Арсеналу, який продовжує боротьбу одразу за кілька трофеїв, зокрема в англійській Прем’єр-лізі, Лізі чемпіонів та Кубку Англії.

Водночас у клубі розраховують на швидке повернення капітана Мартіна Едегора, який також відновлюється після травми та може допомогти команді після міжнародної паузи.