Lamborghini футболіста врізався в огорожу на трасі M3 у графстві Хемпшир.

Колишнього гравця збірної Англії Рахіма Стерлінга заарештували за підозрою в керуванні автомобілем у стані наркотичного сп'яніння після ДТП. Про це повідомляє The Athletic.

Арешт стався після того, як у четвер вранці Lamborghini врізався в огорожу на трасі M3 у графстві Гемпшир.

Також зазначається, що вінгера Фейєнорда було відпущено під заставу на час проведення розслідування.

У заяві поліції Гемпшира йдеться: "Незадовго до дев'ятої ранку в четвер ми отримали повідомлення про те, що автомобіль Lamborghini зіткнувся з огорожами на автомагістралі M3 в південному напрямку, недалеко від розв'язки Мінлі. Інші транспортні засоби в інциденті не брали участі, постраждалих немає.

Водія, 31-річного чоловіка з Беркшира, заарештували за підозрою в керуванні транспортним засобом у стані наркотичного сп'яніння, небезпечному водінні, зберіганні наркотику класу С та відмові надати зразок для аналізу. Його відпустили під заставу на час проведення розслідування".

Нагадаємо, Стерлінг перейшов у Феєнорд у лютому після розірвання контракту з Челсі. У другій половині сезону він провів вісім матчів, у яких відзначився одним асистом.