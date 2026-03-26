Англія

Манчестерський клуб активізував роботу на трансферному ринку нападу перед літнім вікном.

Манчестер Юнайтед розпочав активний пошук нового нападника на тлі невизначеного майбутнього Джошуа Зіркзе. Про це повідомляє CentreDevils.

За інформацією джерела, нідерландський форвард налаштований залишити команду вже цього літа та привертає інтерес клубів із Серії А та АПЛ. У зв’язку з цим у манкуніанців зростає потреба у підсиленні позиції центрфорварда.

Якщо Зіркзе піде, Беньямин Шешко фактично залишиться єдиним номінальним нападником у складі. При цьому Браян Мбемо або Матеус Кунья можуть закривати цю позицію, але вони не є класичними центрфорвардами.

Керівництво клубу вже проводить внутрішні обговорення та планує активну трансферну кампанію. Пріоритетом Манчестер Юнайтед залишаються підписання двох центральних півзахисників, однак ситуація з атакою може змусити клуб переглянути плани та зосередитися на пошуку нового форварда.

Зіркзе приєднався до Манчестер Юнайтед у 2024 році, але так і не зміг стабільно закріпитися в основному складі, що й стало однією з причин його можливого відходу. Узимку повідомлялося про інтерес до нідерландця з боку Ювентуса.