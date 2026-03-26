Австралієць хотів вибратися з орбіти Марінакіса.

Австралійський фахівець Анге Постекоглу висловився про своє звільнення з посади головного тренера Ноттінгем Форест.

"Це було жорстоко, все сталося просто у тренерській кімнаті. Я розумів, що про це можуть оголосити будь-якої миті, проте мене звільнили одразу після матчу. Я ще не встиг вийти з цим до преси, але там вже знали.

Я хотів піти звідти, інакше зробив би те, про що пошкодував би. Мені хотілося вибратися звідти. Всі дороги виявилися закритими, але за півтори години їх відкрили. Я застряг у пробці на 15 хвилин, фанати Челсі влаштували мені "теплий" прийом, вболівальники Ноттінгем Форест були не надто добрішими, а потім до мене стали підходити діти, які бажали сфотографуватися зі мною.

Це не залишило на мені будь-яких шрамів як на людині та тренері. Навпаки, це дало мені зрозуміти, що наступного разу я обов'язково пораджуся з кимось, перш ніж брати на себе непосильне завдання", — заявив Постекоглу.