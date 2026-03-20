Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Оприлюднено заяву Трьох левів на березневі спаринги.

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр отримав свій перший виклик до збірної Англії за останні півтора року. Це стало закономірною винагородою за його впевнену гру під керівництвом виконувача обов'язків головного тренера МЮ Майкла Карріка.

Магвайр потрапив до списку гравців, які готуватимуться до найближчих товариських матчів перед тим, як буде сформовано фінальну заявку з 25 футболістів на літній чемпіонат світу 2026 року в США, Канаді та Мексиці.

Востаннє центрбек грав за національну команду ще у вересні 2024 року. Проте після того, як у січні Каррік замінив Рубена Аморіма, Магвайр повернувся в основу, став невіддільною частиною захисту манкуніанців і отримав публічну підтримку від свого клубного наставника.

Магвайр — не єдиний, хто виграв від кардинальних змін на Олд Траффорд. Виклик до збірної також отримав 20-річний півзахисник Коббі Мейну, який відновив свою найкращу форму. Як і Гаррі, Мейну не викликався до табору англійців протягом 18 місяців після складного періоду в клубі під керівництвом Аморіма, але зараз знову став ключовим гравцем своєї команди.

Окрім них, свій шанс отримали лівий захисник Ньюкасла Льюїс Голл, який вдало проявив себе після травми, та півзахисник Крістал Пелас Адам Вортон.

Відродження форми футболістів Юнайтед прямо вплинуло на результати клубу: зараз команда посідає третє місце в Прем'єр-лізі за вісім турів до кінця сезону та повністю контролює свою долю щодо виходу в Лігу чемпіонів. Контраст із минулим сезоном, коли манкуніанці фінішували на 15-й сходинці, просто вражаючий.

Напередодні Мундіалю на збірну Англії чекає фінальний етап підготовки. 27 березня команда зустрінеться з Уругваєм, а 31 березня зіграє проти Японії. На самому чемпіонаті світу англійці виступатимуть у групі L разом із Хорватією, Ганою та Панамою.

Заявка національної збірної Англії на березневі товариські матчі:

Воротарі: Гендерсон, Пікфорд, Рамсдейл, Стіл, Траффорд.

Захисники: Берн, Геї, Голл, Конса, Лівраменто, Магвайр, О'Райлі, Кванса, Спенс, Стоунз, Томорі.

Півзахисники: Андерсон, Беллінгем, Гарнер, Дж. Гендерсон, Мейну, Палмер, Райс, Роджерс, Вортон.

Нападники: Боуен, Калверт-Льюїн, Езе, Фоден, Гордон, Кейн, Мадуеке, Рашфорд, Сака, Соланке.