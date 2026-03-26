Доля форварда залежить від рішення Барселони щодо викупу контракту.

Нападник Маркус Рашфорд має шанс знову закріпитися в основному складі Манчестер Юнайтед після завершення оренди в Барселоні.

За інформацією ESPN, каталонський клуб поки не ухвалив рішення щодо активації опції викупу англійця, яка становить близько 30 мільйонів євро. У разі відмови Рашфорд повернеться до Манчестера.

Повідомляється, що у клубі готові дати форварду новий шанс проявити себе, особливо з урахуванням змін на тренерському містку — Рубен Аморім більше не очолює команду.

Таким чином, майбутнє Рашфорда залежатиме як від рішення Барселони, так і від його власної форми після повернення до АПЛ.

