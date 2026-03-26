Манкуніанці прагнуть запропонувати португальцю новий контракт.

Атакуючий півзахисник і капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш може залишити клуб найближчим часом. Про це повідомляє talkSPORT.

За інформацією джерела, 31-річний португалець серйозно розглядає варіант зміни команди. Ще рік тому він був близький до переходу в один із клубів Саудівської Аравії, і цей інтерес досі залишається актуальним.

Окрім цього, у контракті Фернандеша, який спливає влітку 2027 року, прописана клаусула у розмірі 57 мільйонів фунтів, яку можуть активувати провідні європейські клуби.

Водночас Манчестер Юнайтед не має наміру розлучатися зі своїм лідером. У клубі високо цінують внесок хавбека, який нещодавно перевершив рекорд Девіда Бекхема за кількістю асистів за один сезон.

Щоб утримати ключового футболіста, керівництво манкуніанців може запропонувати йому новий контракт із покращеними фінансовими умовами. У разі відходу Фернандеша одним із потенційних варіантів на заміну розглядається Морган Гіббс-Вайт із Ноттінгем Форест.