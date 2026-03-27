Атакувальний півзахисник Евертона Іліман Ндіає потрапив у сферу інтересів "червоних" як потенційний наступник єгипетського лідера.

Атакувальний півзахисник Евертона Іліман Ндіає може продовжити кар'єру в більш статусному клубі англійської Прем'єр-ліги.

Згідно з відомостями джерела, зацікавленість у трансфері гравця виявляє Ліверпуль. Мерсисайдці розглядають Ілімана як заміну Мохамеду Салаху, який змінить клубну прописку цього літа. Ринкова вартість Ндіає за останньою оцінкою Transfermarkt становить 50 мільйонів євро.

Сенегалець, чий контракт із "ірисками" діє до червня 2029 року, проводить переконливий сезон. У поточному розіграші АПЛ 26-річний вінгер провів 25 матчів, у яких відзначився шістьма забитими м'ячами та трьома асистами. Примітно, що Ндіає став одним із лідерів ліги за кількістю успішних обведень, що робить його стиль гри привабливим для атакувальної моделі Арне Слота.

У шорт-листі Ліверпуля на позицію Салаха також фігурують Ентоні Гордон із Ньюкасла та Ян Діоманде з РБ Лейпциг.