Легенда клубу вже незабаром може побавитися приставки в.о.

Після приходу Майкла Карріка результати Манчестер Юнайтед суттєво покращились. Якщо на самому початку варіанти з тим, що виконуючий обов'язки з часом стане повноцінним тренером, майже не розглядались, то зараз це виглядає як найрозумніший план для керівництва "червоних дияволів".

Букмекери вважають Карріка фаворитом в гонитві за посаду головного тренера. Поставити на його повноцінне призначення можна з коефіцієнтом 1.55-1.67. Його головним конкурентом вважається Олівер Гласнер з котируваннями 7-9.

Також експерт розглядають можливість того, що посаду отримає Юліан Нагельсманн. На цю подію пропонується коефіцієнт 15-17. Схожі шанси має й колишній головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт — 12-21.

Ще один можливий кандидат — Луїс Енріке. На призначення тренера Парі Сен-Жермен пропонується котирування 17-21.

