Англія

Біг Габі досяг знакового ювілею у футболці "канонірів".

Центральний захисник Арсеналу Габріел Магальяйнс провів свій 250-й матч у складі лондонського клубу.

Ювілейною для бразильця стала перша гра 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Спортінга, у якій він вийшов у стартовому складі.

28-річний футболіст приєднався до Арсеналу у 2020 році з Лілля і з того часу став ключовою фігурою оборони команди. Дебютувавши у матчі проти Фулгема, Габріел одразу відзначився забитим м’ячем.

Загалом за час виступів у складі "канонірів" захисник записав на свій рахунок 24 голи та 10 результативних передач. Із 250 матчів 185 він провів в англійській Прем’єр-лізі, а решту — у єврокубках і внутрішніх турнірах.

Габріел став 76-м гравцем в історії Арсеналу, який досяг позначки у 250 поєдинків за клуб. Крім того, він є одним із двох бразильців у нинішньому складі команди, кому підкорилося це досягнення — разом із вінгером Габріелом Мартінеллі.