Англія

Лондонський клуб планує повернути інвестиції, витрачені на аргентинського півзахисника, та встановив цінник на рівні 121 мільйона євро для потенційних покупців у літнє трансферне вікно.

Півзахисник Енцо Фернандес може змінити клубну прописку та залишити Челсі вже цього літа. За даними журналіста Нізара Кінселли, лондонський клуб має намір виручити з продажу аргентинця щонайменше 121 мільйон євро.

Саме таку суму "сині" заплатили Бенфіці у 2023 році за трансфер футболіста, що на той момент було рекордним показником для англійського футболу. Зазначається, що такі фінансові вимоги Челсі можуть відлякати потенційних претендентів, проте керівництво клубу не збирається йти на поступки, прагнучи повністю компенсувати свої витрати.

У поточному сезоні-2025/26 Енцо Фернандес провів за лондонців 46 матчів у всіх турнірах, у яких забив 12 голів та віддав шість результативних передач. Чинний контракт півзахисника з Челсі розрахований до 30 червня 2032 року.

Нагадаємо, що раніше з'являлася інформація про інтерес до гравця з боку мадридського Реала та ПСЖ.