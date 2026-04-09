Захисник збірної Англії вважає себе одним із найкращих у грі в обох штрафних майданчиках.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр заявив про бажання зіграти на чемпіонаті світу 2026 року та підкреслив свою впевненість у власному рівні.

Футболіст наголосив, що готовий приносити користь команді незалежно від ролі, яку йому відведе тренерський штаб:

"У якій би ролі тренер не хотів мене бачити – гравця стартового складу або того, хто виходить і вирішує результат матчів наприкінці... Я все ще вважаю, що навіть у своєму нинішньому віці є одним із найкращих захисників у грі в обох штрафних.

Не думаю, що тут взагалі можуть бути сумніви", — сказав англієць.

Нагадаємо, що Гаррі підписав новий контракт з клубом до літа 2027 року.