Захисник збірної Англії вважає себе одним із найкращих у грі в обох штрафних майданчиках.
09 квітня 2026, 20:28
Центральний захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр заявив про бажання зіграти на чемпіонаті світу 2026 року та підкреслив свою впевненість у власному рівні.
Футболіст наголосив, що готовий приносити користь команді незалежно від ролі, яку йому відведе тренерський штаб:
"У якій би ролі тренер не хотів мене бачити – гравця стартового складу або того, хто виходить і вирішує результат матчів наприкінці... Я все ще вважаю, що навіть у своєму нинішньому віці є одним із найкращих захисників у грі в обох штрафних.
Не думаю, що тут взагалі можуть бути сумніви", — сказав англієць.
Нагадаємо, що Гаррі підписав новий контракт з клубом до літа 2027 року.