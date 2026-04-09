Керманич Ліверпуля прокоментував поразку від ПСЖ.

Англійський Ліверпуль у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА поступився французькому Парі Сен-Жермен на полі суперників.

Після завершення гри головний тренер "червоних" Арне Слот прокоментував виступ власної команди.

"Якщо обмірковувати всю гру, то нам ще пощастило, що ми програли лише 0:2. Перший матч видався важким, але ми ще не втратили шанси на вихід до наступного раунду. Обом командам усе одно треба буде зіграти на Енфілді.

На нашому полі буде геть інакша гра, і ми раді, що все ще маємо шанси на успіх перед її початком.

Ми розуміли, що коли повернемось із перерви на міжнародні матчі, усі ці ігри будуть життєво важливими. Зараз нам потрібні перемоги в матчах АПЛ. І я сподіваюсь, що мої гравці зможуть принести той самий менталітет. На Етіхаді до цього ми також не мали успіху, хоча й намагались його здобути з першої до останньої секунди.

Минулого сезону ПСЖ нас теж переграв за грою на цьому стадіоні, але рахунок був усе одно на нашу користь, що тоді вважалось неймовірним. Але сьогодні вони були значно кращою за нас командою і могли забити більше двох голів", — заявив нідерландський фахівець.

Матч-відповідь поміж англійським Ліверпулем та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться 14 квітня.