Мерсисайдці розглядають 20-річного Базуману Туре серед кандидатів на підсилення атаки.

Ліверпуль визначив одного з потенційних наступників Мохамеда Салаха, який, за очікуваннями, залишить клуб після завершення сезону. У шорт-листі англійського гранда опинився вінгер Гоффенгайма Базумана Туре.

За інформацією німецьких ЗМІ, скаути мерсисайдців уже переглядали 20-річного івуарійця наживо під час матчу збірних Шотландії та Кот-д'Івуару наприкінці березня, де він провів на полі всі 90 хвилин.

Інтерес до молодого футболіста проявляє також Астон Вілла, що може створити конкуренцію у боротьбі за гравця.

У поточному сезоні Бундесліги Туре зіграв 24 матчі, відзначився двома голами та вісьмома асистами, ставши найкращим асистентом своєї команди. Його ринкова вартість оцінюється приблизно у 40 мільйонів євро.