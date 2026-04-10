Лерой Ехтелд поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Головний тренер АЗ Алкмар Лерой Ехтелд прокоментував поразку своєї команди у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій проти донецького Шахтаря (0:3).

"У першому таймі ми не грали погано. Шахтар не створив багато моментів. Ми не поступалися їм. Але ми погано розпочали другий тайм. Після перерви Шахтар був набагато сильнішим за нас. Нам бракувало концентрації. Ми втратили м’яч у штрафному майданчику, і гравець Шахтаря забив чудовий гол, відкривши рахунок.

Після першого пропущеного м’яча ми намагалися відповісти якомога швидше. Це дало Шахтарю набагато більше простору, і вони цим скористалися. А третій гол остаточно вирішив долю матчу.

Очевидно, що ми спробуємо відіграти результат першої гри. І зрозуміло, що це буде дуже важко. Але, без сумніву, ми спробуємо. Це правда, що через кілька днів після цього ми гратимемо фінал Кубка Нідерландів, але це не означає, що ми не будемо зосереджені на грі проти Шахтаря. Навпаки – будемо!", — наводить слова Ехтелда прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — АЗ Алкмар.