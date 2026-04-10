Фрайбург – Сельта, Getty Images
10 квітня 2026, 10:10
Фрайбург у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи на своєму полі неочікувано впевнено обіграв Сельту (3:0).
Німецька команда вийшла вперед на десятій хвилині завдяки голу у виконанні Вінченцо Гріфо, після чого на 32 хвилині перевагу господарів поля подвоїв Ян-Ніклас Бесте.
Крапку в матчі поставив Маттіас Гінтер, який відзначився голом на 78 хвилині.
Матч-відповідь пройде 16 квітня в Іспанії.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фрайбург — Сельта у рамках чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА-2025/26:
Голи: Гріфо, 10, Бесте, 32, Гінтер, 78.
Фрайбург: Атуболу — Трой, Гінтер, Лінгарт, Макенго — Еггештайн, Манзамбі — Бесте (Кюблер, 89), Сузукі (Гелер, 74), Гріфо (Шергант, 74) — Матанович.
Сельта: Раду — Алонсо, Айду, Родрігес (Лопес, 46) — Каррейра, Моріба, Сотело (Весіно, 61), Мінгеса — Сведберг (Ель-Абделлауї, 46), Джутгла (Дуран, 73), Іглесіас (Аспас, 73).
Попередження: Еггештайн.