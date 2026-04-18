Швидкий гол Крстовича та відповідь Ермосо принесли бойову нічию 1:1.

Рома та Аталанта не змогли визначити сильнішого у центральному матчі 33-го туру Серії А, завершивши зустріч у Римі з рахунком 1:1.

Гості швидко вийшли вперед уже на 12-й хвилині. Мартен де Роон перехопив м’яч у центрі поля та віддав передачу на Ніколу Крстовича, який потужним ударом відкрив рахунок.

Рома поступово перехопила ініціативу та створила кілька небезпечних моментів, однак до перерви реалізувати їх не змогла. Водночас Аталанта також мала шанси подвоїти перевагу, але впевнено діяв Міле Свілар.

Вже наприкінці першого тайму римляни відігралися. Після навісу Зекі Челіка Девіне Ренш скинув м’яч на Маріо Ермосо, який акробатичним ударом з льоту відправив його під перекладину — 1:1.

Після перерви гра залишалася напруженою та рівною. Обидві команди створювали моменти, але голкіпери та оборона діяли надійно. У Аталанти активними були Джимсіті та де Кетеларе, тоді як у Роми небезпеку створювали Мален та Ель-Шаараві.

Попри кілька перспективних епізодів у другому таймі, рахунок більше не змінився. Аталанта продовжила свою серію без поразок у матчах проти Роми, яка триває з 2022 року.

Рома — Аталанта 1:1

Голи: Ермосо, 45 — Крстович, 12

Рома: Свілар, Манчіні (Гіларді, 60), Ндіка, Ермосо, Челік, Крістанте, Ель-Айнауї (Пісіллі, 60), Ренш (Цімікас, 78), Суле (Важ, 78), Ель-Шаараві (Вентуріно, 60), Мален

Аталанта: Карнезеккі, Скальвіні (Коссуну, 46), Джимсіті, Колашинац (Аханор, 46), Белланова (Бернасконі, 54), Де Роон, Едерсон (Пашалич, 80), Дзаппакоста, Де Кетеларе (Залевські, 46), Распадорі, Крстович

Попередження: Пісіллі, 75 — Едерсон, 65, Джимсіті, 90