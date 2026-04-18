СУБОТА, 18 КВІТНЯ, 22:00 ▪️ СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Челсі переживає непростий відрізок кампанії. Після яскравого старту під керівництвом Ліама Росеньйора "сині" різко здали — лише одна перемога в останніх семи турах АПЛ і серія невдалих результатів у всіх турнірах. Нищівна поразка від Манчестер Сіті (0:3) минулого туру стала болючим ударом по амбіціях команди, яка тепер змушена не лише наздоганяти конкурентів, а й озиратися назад у таблиці.

Попри спад, Челсі традиційно впевнено почувається вдома у матчах проти Манчестер Юнайтед — лише одна поразка в останніх 12 зустрічах АПЛ на Стемфорд Брідж. Важливим підсиленням стане повернення Енцо Фернандеса після дисциплінарних санкцій, який є ключовим гравцем у побудові атак і створенні моментів. Водночас нестабільність оборони та кадрові втрати залишаються серйозною проблемою для господарів. А їхня ціль вийти до Ліги чемпіонів наразі випаровується з кожним новим туром. Доведеться сподіватися на Алехандро Гарначо a.k.a "Subject 49", для якого цей матч стане дуже принциповим? Сумнівно, але подивимося...

Манчестер Юнайтед також підходить до гри не в ідеальному настрої. Поразка у дербі Троянд від Лідс Юнайтед (1:2) перервала позитивну серію та оголила проблеми команди, особливо в лінії обороні. Так, у фанатів манкуніанців після минулої гри могли бути логічні питання щодо суддівства, але не слід ігнорувати той факт, що перший тайм колектив Карріка повністю провалив — і підсумкова перемога Лідса не є якоюсь нелогічною навіть з урахуванням спірних моментів. Тим не менш, "червоні дияволи" залишаються серед лідерів чемпіонату, але конкуренція за топ-5 настільки щільна, що будь-яка осічка може коштувати дуже дорого.

Команда Майкла Карріка демонструє нестабільні результати останнім часом і ризикує вперше в сезоні програти два матчі поспіль у Прем’єр-лізі під керівництвом тимчасового фахівця. До того ж кадрова ситуація в центрі захисту викликає занепокоєння — одразу кілька ключових оборонців не зможуть допомогти команді. В атаці ж Юнайтед традиційно покладається на креатив Бруну Фернандеша, який близький до історичного рекорду за кількістю асистів за сезон.

Це протистояння обіцяє стати хоч і не центральним з очевидних причин, але одним із найяскравіших у турі. Обидві команди мають серйозні проблеми в обороні, але при цьому володіють потужним атакувальним потенціалом, що створює передумови для результативного футболу. З огляду на турнірну мотивацію та історію особистих зустрічей, де нічийні результати трапляються найчастіше, не виключено, що і цього разу суперники не зможуть визначити сильнішого, подарувавши глядачам видовищну та напружену гру. Але враховуючи, що МЮ має катастрофічні кадрові втрати в центрі оборони, більше схиляємося до успіху "синіх".