Італія

Римляни стали першими, хто виграв у Наполі чотири виїзні матчі поспіль і завдали господарям першої домашньої поразки в сезоні.

Лаціо встановив історичне досягнення в Серії А, ставши першим клубом, який зумів перемогти Наполі на його полі чотири рази поспіль.

У матчі 33-го туру римляни знову здолали неаполітанців — цього разу з рахунком 2:0 на Стадіо Дієго Армандо Марадона.

Ця перемога продовжила вражаючу серію Лаціо у виїзних матчах проти Наполі в чемпіонаті Італії:

2026: Наполі – Лаціо – 0:2

2024: Наполі – Лаціо – 0:1

2023: Наполі – Лаціо – 1:2

2023: Наполі – Лаціо – 0:1

Окрім історичного рекорду, ця поразка стала для Наполі першою домашньою невдачею в сезоні 2025/26 у Серії А.

Після цього результату серед усіх клубів топ-5 європейських чемпіонатів лише Барселона залишається командою, яка ще не програвала вдома у національній першості цього сезону.