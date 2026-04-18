Римляни стали першими, хто виграв у Наполі чотири виїзні матчі поспіль і завдали господарям першої домашньої поразки в сезоні.
18 квітня 2026, 22:05
Лаціо встановив історичне досягнення в Серії А, ставши першим клубом, який зумів перемогти Наполі на його полі чотири рази поспіль.
У матчі 33-го туру римляни знову здолали неаполітанців — цього разу з рахунком 2:0 на Стадіо Дієго Армандо Марадона.
Ця перемога продовжила вражаючу серію Лаціо у виїзних матчах проти Наполі в чемпіонаті Італії:
2026: Наполі – Лаціо – 0:2
2024: Наполі – Лаціо – 0:1
2023: Наполі – Лаціо – 1:2
2023: Наполі – Лаціо – 0:1
Окрім історичного рекорду, ця поразка стала для Наполі першою домашньою невдачею в сезоні 2025/26 у Серії А.
Після цього результату серед усіх клубів топ-5 європейських чемпіонатів лише Барселона залишається командою, яка ще не програвала вдома у національній першості цього сезону.