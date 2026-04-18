Англія

Брентфорд у матчі 33 туру англійської Прем'єр-ліги зіграє проти Фулгема.

У стартовому складі "бджіл" вийде український півзахисник Єгор Ярмолюк, для якого це буде 38 матч цього сезону.

У поточній кампанії 22-річний українець провів 37 матчів, у яких забив один гол та віддав дві гольові передачі.

Після 32 турів Брентфорд набрав 47 очок і посідає сьоме місце в АПЛ, а у Фулгема — 44 бали та 12 позиція.

Нагадаємо, матч Брентфорд – Фулгем відбудеться сьогодні, 18 квітня, о 14:30.